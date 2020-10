Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “Mi sarebbe piaciuto finire sul podio, ma questo è il ciclismo. A volte si vince, a volte si perde” (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa oggi, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: sono stati 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. Vittoria dell’azzurro Filippo Ganna della Ineos Grenadiers, squadra che vince il Giro con il britannico Tao Geoghegan Hart, che oggi scavalca l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di Jakob Fuglsang, sesto nella generale finale. Al sito ufficiale dell’Astana il danese ha dichiarato: “Certo, siamo venuti in Italia per lottare per la Maglia Rosa ed è finita con me che sono 6° in classifica generale. È stato un percorso duro per noi, con tanti alti ma anche tanti bassi. Ma, come ho già detto, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa oggi, domenica 25 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: sono stati 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. Vittoria dell’azzurro Filippo Ganna della Ineos Grenadiers, squadra cheilcon il britannico Tao Geoghegan Hart, che oggi scavalca l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di, sesto nella generale finale. Al sito ufficiale dell’Astana il danese ha dichiarato: “Certo, siamo venuti in Italia per lottare per la Maglia Rosa ed è finita con me che sono 6° in classifica generale. È stato un percorso duro per noi, con tanti alti ma anche tanti bassi. Ma, come ho già detto, ...

