Genova, travolge con l'auto quattro ragazzine. Due gravissime (Di domenica 25 ottobre 2020) Un giovane di 23 anni ha travolto 4 ragazzine con l'auto, tutte tra i 16 e i 17 anni, ed è fuggito. Due di loro versano ora in gravi condizioni. Una di loro è incinta di otto mesi. Stando alle ricostruzioni, il giovane era in stato di ebbrezza. Nella sua folle corsa, nell'investire le ragazzine, avrebbe anche investito un motorino parcheggiato, che sarebbe andato in fiamme, colpendo le ragazze e causando loro ferite e gravissime ustioni. Si sarebbe dato poi alla fuga, ma è poi stato subito rintracciato dai carabinieri. Nella sua fuga, infatti, l'auto ha perso la targa ed è stato semplice rintracciarlo. Il giovane si trovava a casa sua ed è stato condotto in questura. Dopo l'incidente si è radunata in strada una folla di circa 200 persone. Oggi verranno ...

