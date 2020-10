Gara MotoGP GP Teruel 2020 | podio “morbido”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020) Morbidelli vince il GP di– Photo Credit:.comCi risiamo, sta per partire il secondo appuntamento di Aragon, tutto è pronto per ladel GP di. Questa mattina le temperature sono state più clementi rispetto alla settimana scorsa, chissà se l’incognita Michelin condizionerà laanche questa volta. In tal caso, se gli pneumatici dovessero soffrire anche con queste temperature così “calde”, dovremmo riaspettarci un ennesimo trionfo della gentile e pacata (nei consumi) Suzuki? Non ci resta che restare a guardare.GPTutto pronto, sta per partire il secondo appuntamento qui ad ...