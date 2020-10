Festival della canzone Friulana | vince Megan Stefanutti

Leggi su udine20

(Di domenica 25 ottobre 2020)con I vues di Diu (Le ossa di Dio)l’edizione 2020 del. La cantante si aggiudica anche il premiocritica, mentre al secondo e terzo posto si classificano, rispettivamente, Giordana Gismano con Lûs (Luce) e Eliana Cargnelutti con Timp par dismenteâ (Tempo per dimenticare). Si è conclusa con successo, ieri, 24 ottobre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la popolare rassegna musicale in marilenghe che affonda le sue radici nel lontano 1959. Una serata in cui hanno partecipato le migliori canzoni delle passate quattro edizioni, ovvero 2010, 2012, 2015 e 2017. La manifestazione, organizzata ancora una volta da Noi Cultura, gestione ...