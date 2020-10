F1 | GP Portogallo 2020 | risultati e ordine di arrivo Hamilton vince a Bottas | Leclerc quarto

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) L’didel Gran Premio del, dodicesima tappa del Mondialedi Formula 1. Ennesima vittoria per Lewis(numero 92, nessuno come lui) a Portimao davanti al compagno di team in Mercedes Valtteri. In terza posizione troviamo Max Verstappen, mentre Charles. Bella rimonta con l’altra Ferrari per Sebastian Vettel, che dopo essere scattato dalla diciottesima casella è decimo al traguardo in zona punti. Di seguito l’di. LE CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI DOPO IL GRAN PREMIO DELDI– GRAN PREMIO DELLewis ...