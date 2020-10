Collezioniamo calci d’angolo come se fossero Dpcm

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 ottobre 2020) La Profezia di Inzaghi: “Non penseremo solo a difenderci” Più che un’ora indietro sembrava che fossimo ancora a giovedì. Lenti, macchinosi, senza Var, senza rigore su Lozano Roberto Insigne esulta in lacrime, incredulo, scioccato, meravigliato un poilo tutto quando ha visto Mario Rui coprire non si è capito cosa anziché il tirod’angolose. Uno areta a n’ato. Pali, traverse, Montipo’ … Una sterile statistica. Il Dali’ di Frattamaggiore prepara la tavolozza con il piede forte e con quello sordo piazza un giro surreale all’incrocio colpendo gli stolti che lo rinnegano. L’arte è cosa per pochi, la sua per pochissimi. Petagna ...