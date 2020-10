Basket | allarme in casa Cantù | salgono a 6 i sospetti casi di Covid-19

(Di domenica 25 ottobre 2020) Preoccupazione inCantù per l’aumento dei possibilida-19 in organico. Il primo a risultare positivi è stato Jaime Smith, mentre nella giornata di venerdì è giunta la notizia di altri tretra cui Jordan Bayehe e Andrea La Torre che si erano fermati a causa della febbre alta. Nelle ultime ore il bilancio si sarebbe aggravato con il numero disalito a sei. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, i giocatori che avrebbero contratto il virus sarebbero Andrea Pecchia, Andrea La Torre, Jordan Bayehe, Jazz Johnson e Gabriele Procida, oltre a Jaime Smith che risulterebbe ancora positivo. La grande incognita per l’Acqua S. Bernardo ...

Fulmine a ciel sereno in casa Pallacanestro Cantù. Come riporta il quotidiano La Provincia nell’edizione odierna a firma Luca Pinotti, la Pallacanestro Cantù non è ancora partita per Treviso dove nell ...Il consiglio federale rinvia al 29 novembre l’inizio di C Gold, C Silver e serie D. Il presidente regionale Galli: "Calendari da rielaborare" ...