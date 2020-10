Anticipazioni Beautiful | puntata martedì 27 ottobre 2020 | Ridge teme per la vita di Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 25 ottobre 2020) Martedì 27– I sospetti di Bill: dollar Bill si trova in compagni di Justin, Katie e Wyatt e, insieme, parlano di quello che è accaduto ae di come abbia fatto a cadere dalla scogliera. Gli indizi portano ad un’ipotetica vendetta di Brooke, ma lo Spencer lo esclude, così come Katie. Intantosi chiede se suo figlio si sia spinto davvero oltre il limite e decide di parlare di questa questione con Hope. Intantoè ancora in coma in ospedale. Riassuntodi ieri Lunedì 26in coma: durante un litigio con Hope,precipita dalla scogliera e tutto accade quando ad intervenire ...