Tu Si Que Vales 2020: Andrea Radicchi mimo (video e gallery) (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella settima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 24 ottobre 2020, abbiamo visto anche Andrea Radicchi, un giovane mimo accompagnato da un simpatico gatto non molto macho di nome Isidoro, da un cagnolone di nome Arturo a proprio agio con…rumori corporali. Non manca una volpe di nome Foxy… L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La giuria ha apprezzato molto la capacità di Andrea di fare 3 voci diverse. Il pubblico l’ha premiato con il 91% delle preferenze. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella settima puntata di Tu Si Quedi stasera, 24 ottobre, abbiamo visto anche, un giovaneaccompagnato da un simpatico gatto non molto macho di nome Isidoro, da un cagnolone di nome Arturo a proprio agio con…rumori corporali. Non manca una volpe di nome Foxy… L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La giuria ha apprezzato molto la capacità didi fare 3 voci diverse. Il pubblico l’ha premiato con il 91% delle preferenze. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di ...

shinobiowarin : io o.o per il concorrente di tu si que vales - hazzalovesgucci : BASTA STO TROPPO SU TWITTER VADO A VEDERE TU SI QUE VALES - wholeorchestra : RT @itss_nesss: è appena iniziato tu si que vales e io sto già aspettando Maria che sia alza per andare da Sabrina perché loro due sono l'a… - duefetteditette : RT @itss_nesss: è appena iniziato tu si que vales e io sto già aspettando Maria che sia alza per andare da Sabrina perché loro due sono l'a… - o0yasmy0o : RT @itss_nesss: è appena iniziato tu si que vales e io sto già aspettando Maria che sia alza per andare da Sabrina perché loro due sono l'a… -