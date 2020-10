Stanotte cambia l’ora e si torna all’ora solare (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli orologi torneranno indietro di un'ora: farà buio prima ma in compenso dormiremo un'ora in più Leggi su ilpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli orologi torneranno indietro di un'ora: farà buio prima ma in compenso dormiremo un'ora in più

