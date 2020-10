Raoul Bova a Verissimo | non sa come è morta sua madre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 ottobre 2020)parla di suae di suo padre, li ha persi entrambi ma ancora oggi non sasiamamma Rosa. E’ volata via lo scorso novembre econfida che potrebbe essereanche a causa del Covid. Il virus era agli inizi, non si sapeva niente del Coronavirus e nessuno ha capito. Suaaveva già dei problemi ai polmoni ma in ospedale era stata ricoverata per un’ulcera allo stomaco. Tutto è accaduto all’improvviso e per lungo tempo non è riuscito a darsi pace; il non sapere ha contribuito a buttarlo giù in un periodo che era già molto difficile. “E’ stato tutto improvviso, non ho capito bene perché era ...