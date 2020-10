Qualifiche MotoGP GP Teruel 2020, Nakagami fa gioire Honda e il Giappone (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaaki Nakagami conquista la pole position. L’ultimo Giapponese a riuscirci era stato Makoto Tamada nel 2004 – Photo credit: MotoGP.comSi sono da poco concluse le Qualifiche MotoGP del GP di Teruel, valevoli per decidere la griglia di partenza dell’undicesimo appuntamento stagionale della classe regina. I tempi delle FP3, combinati con quelli della FP1 ed FP2, hanno decretato i dieci piloti che accedono direttamente alla Q2. Sono esclusi nomi importanti come Miller, Binder, Dovizioso, Pol Espargarò, Petrucci e Bagnaia. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Attenzione anche a Zarco. Tutte le Ducati si confermano ancora una volta in seria difficoltà. Ancora assente Valentino Rossi, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaakiconquista la pole position. L’ultimose a riuscirci era stato Makoto Tamada nel 2004 – Photo credit:.comSi sono da poco concluse ledel GP di, valevoli per decidere la griglia di partenza dell’undicesimo appuntamento stagionale della classe regina. I tempi delle FP3, combinati con quelli della FP1 ed FP2, hanno decretato i dieci piloti che accedono direttamente alla Q2. Sono esclusi nomi importanti come Miller, Binder, Dovizioso, Pol Espargarò, Petrucci e Bagnaia. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Attenzione anche a Zarco. Tutte le Ducati si confermano ancora una volta in seria difficoltà. Ancora assente Valentino Rossi, il ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo -… - FTraiettoria : MotoGP: Nakagami conquista la Pole Position del GP di Teruel - TeoBellan : Prima pole position per Takaaki Nakagami in #MotoGP! Suo il miglior tempo nelle Qualifiche di Aragon 2. Compliment… - F1inGenerale_ : #MotoGP | GP Teruel - Qualifiche: Nakagami in pole, secondo posto per Morbidelli. Male le Ducati #AlcanizGP… -