Qualifiche F1 GP Portogallo 2020, brilla la Ferrari con Leclerc, Vettel affonda (Di sabato 24 ottobre 2020) GP Portogallo F1/2020 – VENERDÌ 23/10/2020 credit: @Scuderia Ferrari Press OfficeNonostante le buone premesse per la Ferrari, nel corso delle Qualifiche del GP del Portogallo ancora una volta è stato il solo Charles Leclerc a stupire. Deludente invece la prestazione di Sebastian Vettel, anche in quest’occasione ben lontano dal Q3, soltanto quindicesimo. Leclerc ritrova la competitività con gli aggiornamenti Ferrari Dopo una prima parte di stagione in cui la Scuderia di Maranello ha corso praticamente sempre con la stessa vettura, negli ultimi mesi abbiamo visto finalmente degli aggiornamenti sulla SF1000. Nessun cambio radicale, ma sicuramente delle piccole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) GPF1/– VENERDÌ 23/10/credit: @ScuderiaPress OfficeNonostante le buone premesse per la, nel corso delledel GP delancora una volta è stato il solo Charlesa stupire. Deludente invece la prestazione di Sebastian, anche in quest’occasione ben lontano dal Q3, soltanto quindicesimo.ritrova la competitività con gli aggiornamentiDopo una prima parte di stagione in cui la Scuderia di Maranello ha corso praticamente sempre con la stessa vettura, negli ultimi mesi abbiamo visto finalmente degli aggiornamenti sulla SF1000. Nessun cambio radicale, ma sicuramente delle piccole ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa e fine prove (?? #FP3) ?? Bottas batte Lewis, Leclerc nella top10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Lewis inizia a martellare (-30 ?? #FP3) ?? Testacoda per Leclerc, lontano Vettel Il LIVE ? - SkySportF1 : F1, Hamilton e la sua 97^ pole: il meglio delle qualifiche a Portimao. Numeri e VIDEO #PortugueseGP #SkyMotori #F1… - Luca_Zunino : Gp Portogallo, #Hamilton in pole davanti a #Bottas. Seconda fila per #Verstappen e #Leclerc. #Vettel partirà 15°.… - periodicodaily : Dichiarazioni post qualifiche Gp Portogallo: le parole dei protagonisti -