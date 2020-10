Nuovo Dpcm | si va verso partite a porte chiuse in stadi e palazzetti

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si vala chiusura totale al pubblico degli eventi sportivi. Questo è quanto si apprende dalla bozza del. “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – all’interno di impianti sportivi utilizzati a, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli ...

Misure che potrebbero essere contenue nel nuovo Dpcm. L’anticipo della chiusura dei locali, si apprende ancora, non comporterebbe però un anticipo del coprifuoco in termini di divieto di circolazione.Quindi, nelle prossime ore sarà licenziato un nuovo dpcm con nuove misure anti contagio che entreranno in vigore a partire, al più tardi, da lunedì. Tra le riunioni di giornata, da citare anche ...