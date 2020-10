Napoli | sequestrate 28mila mascherine contraffatte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Maxi sequestro a Granturco. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha sequestrato 69.000 articoli con loghi contraffatti e non sicuri in un’attività gestita da imprenditori di origine cinese. Tra la merce sequestrata ancheFFP2 non a norma. L’operazione è solo l’atto finale di un lungo lavoro delle donne e uomini in divisa, iniziata con il monitoraggio da parte del gruppo di Frattamaggiore di spedizioni sospette. Le operazioni sono poi proseguite con pedinamenti ed accertamenti di varia natura. La Guardia di Finanza ha poi accertato che la merce, dopo esser stata consegnata alle attività, veniva occultata dai dipendenti in un locale all’interno del negozio. Una volta fatta irruzione nei locali, i finanzieri hanno ...