Napoli: notte di guerriglia urbana contro le chiusure di De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Scene di guerriglia urbana a Napoli dove ieri sera sotto il palazzo della Regione una folla di persone, organizzatasi via social, ha protestato contro le nuove misure restrittive e il lockdown totale annunciato dal governatore Vincenzo De Luca per contenere l'epidemia di coronavirus in regione. Una troupe di Sky News24, che non stava facendo altro che il suo lavoro, cioè raccontare cosa stava accadendo in diretta, è stata aggredita, con il giornalista Paolo Fratter attaccato alle spalle da alcune persone proprio mentre era in collegamento con lo studio.

