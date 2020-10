Napoli, due arresti per gli scontri nella notte. Il Viminale: «Azioni preordinate» (Di sabato 24 ottobre 2020) Due arresti per gli scontri avvenuti nella notte a Napoli, dove un migliaio di giovani a volto coperto sono scesi in strada nella prima serata di coprifuoco alle 23 per protestare contro la stretta... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020) Dueper gliavvenuti, dove un migliaio di giovani a volto coperto sono scesi in stradaprima serata di coprifuoco alle 23 per protestare contro la stretta...

