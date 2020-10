Muccino dimostra di non sapere nulla della Calabria di oggi (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci risiamo. Facciamoci del male da soli. Già, perché - incredibile ma vero! - noi italiani non abbiamo bisogno di un Dijsselbloem qualsiasi per sentirci appiccicare addosso i più triti stereotipi. Ci pensiamo da soli a infarcirci di pregiudizi.L’ultimo caso è quello del corto realizzato per la Regione Calabria da Gabriele Muccino, con Raul Bova e Rocìo Muñoz Morales, presentato alla Festa del Cinema di Roma: Calabria, terra mia. 1,7 milioni di euro di soldi pubblici per qualcosa che doveva essere più di uno spot; per raccontare una regione così poco conosciuta - e che avrebbe tanto da dire -, che lo stesso Muccino, che è romano, dimostra di ignorarla completamente, raffigurandola in modo lezioso e affettato. Fra machos abbronzati che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci risiamo. Facciamoci del male da soli. Già, perché - incredibile ma vero! - noi italiani non abbiamo bisogno di un Dijsselbloem qualsiasi per sentirci appiccicare addosso i più triti stereotipi. Ci pensiamo da soli a infarcirci di pregiudizi.L’ultimo caso è quello del corto realizzato per la Regioneda Gabriele, con Raul Bova e Rocìo Muñoz Morales, presentato alla Festa del Cinema di Roma:, terra mia. 1,7 milioni di euro di soldi pubblici per qualcosa che doveva essere più di uno spot; per raccontare una regione così poco conosciuta - e che avrebbe tanto da dire -, che lo stesso, che è romano,di ignorarla completamente, raffigurandola in modo lezioso e affettato. Fra machos abbronzati che ...

