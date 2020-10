MotoGP | Danilo Petrucci | “Sono state delle qualifiche difficili”

(Di sabato 24 ottobre 2020)commenta la propria prestazione al terminedel Gran Premio del Teruel, dodicesimo atto della2020. Il portacolori di casa Ducati ha chiuso al 19° posto il turno odierno con il tempo di 1.47.855. L’italiano mostra la preoccupazione in vista della competizione di domani, la seconda ed ultima che in questa stagione si svolgerò all’interno dei 5 chilometri e 77 metri del MotorLand Aragon. Il vincitore del Gran Premio di Le Mans di due settimane fa ha affermato ai microfoni della propria formazione: “Sonodifficili e non siamo ancora riusciti a risolvere del tutto i problemi che avevamo già riscontrato la scorsa settimana qui al MotorLand. Speriamo di trovare ...

SkySportMotoGP : Spegne 30 candeline DANILO PETRUCCI. Auguri! ? «Da quando ho cominciato a correre sono sempre migliorato, e voglio… - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: Spegne 30 candeline DANILO PETRUCCI. Auguri! ? «Da quando ho cominciato a correre sono sempre migliorato, e voglio migl… - ricardorive1963 : @ducaticorse @Petrux9 @MotoGP @DucatiMotor @AndreaDovizioso Buon Compleanno Danilo ???? - simcopter : RT @SkySportMotoGP: Spegne 30 candeline DANILO PETRUCCI. Auguri! ? «Da quando ho cominciato a correre sono sempre migliorato, e voglio migl… - fmimolise : MotoGP 2020. GP di Teruel, a Nakagami le FP2: Takaaki Nakagami è il più veloce delle FP2 (e della combinata), davan… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Danilo

GLI ALTRI Discorso analogo per certi versi quello di Danilo Petrucci, separato in casa (ma a differenza ... mentre resta legato alla sua sella in MotoGP, abbonandosi all'ultima fila e alle ultime ...La Honda si conferma in forma ad Aragon. La casa di Tokyo festeggia la pole position di Takaaki Nakagami sulla RC213V del team LCR con il tempo di 1:46.882. Staccato di solamente 63 millesimi Franco M ...