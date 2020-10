MotoGP, Alex Rins: “Importante partire davanti. Sono fiducioso per la gara domani” (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) conclude in terza posizione le qualifiche del GP di Teruel 2020, round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Aragon, sede per la seconda volta consecutiva del campionato della classe regina, l’iberico ha ottenuto un crono considerevole a 0″273 dal poleman Takaaki Nakagami (Honda) e a 0″210 dal secondo classificato Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Vincitore della prova spagnola una settimana fa, Rins ha dato conferme del proprio feeling con il tracciato iberico e, quindi, ha ambizioni di non poco conto in vista della corsa domenicale. “Una prima fila è sempre importante. In MotoGP, ormai, partire davanti è un aspetto fondamentale che condiziona la gara. Devo dire che la moto mi ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo spagnolo(Suzuki) conclude in terza posizione le qualifiche del GP di Teruel 2020, round del Mondiale di. Sul tracciato di Aragon, sede per la seconda volta consecutiva del campionato della classe regina, l’iberico ha ottenuto un crono considerevole a 0″273 dal poleman Takaaki Nakagami (Honda) e a 0″210 dal secondo classificato Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Vincitore della prova spagnola una settimana fa,ha dato conferme del proprio feeling con il tracciato iberico e, quindi, ha ambizioni di non poco conto in vista della corsa domenicale. “Una prima fila è sempre importante. In, ormai,è un aspetto fondamentale che condiziona la. Devo dire che la moto mi ...

