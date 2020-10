Mes e patto di legislatura: Zingaretti scopre le carte. Dilaga la pandemia, ma nel Pd c’è chi sta pensando alle poltrone (Di sabato 24 ottobre 2020) Dall’allarme sanitario a quello del Centrosinistra il passo è breve. Perché Nicola Zingaretti torna a cavalcare uno dei temi più divisivi per la maggioranza già pesantemente stressata dalla gestione della pandemia. Non solo schierando il Pd sul fronte del sì senza se e senza ma al Mes, di sponda con i renziani di Italia Viva. Ma rilanciando pure su quel patto di legislatura che porta dritto al rimpasto di Governo. Perplessità a parte del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ieri collegato in streaming alla direzione e in qualche misura ridimensionate, il nodo resta quello convincere i 5 Stelle ad ingoiare il Mes. E non sarà una passeggiata. I grillini invitano Zingaretti a “leggere con più attenzione” proprio le parole ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Dall’allarme sanitario a quello del Centrosinistra il passo è breve. Perché Nicolatorna a cavalcare uno dei temi più divisivi per la maggioranza già pesantemente stressata dalla gestione della. Non solo schierando il Pd sul fronte del sì senza se e senza ma al Mes, di sponda con i renziani di Italia Viva. Ma rilanciando pure su queldiche porta dritto al rimpasto di Governo. Perplessità a parte del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ieri collegato in streaming alla direzione e in qualche misura ridimensionate, il nodo resta quello convincere i 5 Stelle ad ingoiare il Mes. E non sarà una passeggiata. I grillini invitanoa “leggere con più attenzione” proprio le parole ...

gennaromigliore : Il presidente #Conte apre ad una discussione in Parlamento sul ricorso al Mes e rilancia per un patto di legislatur… - TeresaBellanova : Un confronto di merito per un Patto di fine legislatura: è la strada giusta, ed è quanto sollecitiamo da tempo. Dal… - vinalfano : RT @Fabiusfax: ... dicevano e facevano in Parlamento i Giorgetti e i Garavaglia quando anni fa si discuteva del MES, del pareggio di bilanc… - kariuki74 : @LBiniSmaghi Ci attiviamo anche per Lei nel raccogliere i brandelli del suo fegato. - GuidoMoltedo : Il Mes? Non è il demonio, né il patto col diavolo come spiega molto bene un articolo molto chiaro e argomentato del… -