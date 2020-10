LIVE Sinner-Zverev 6-7 3-6, Atp Colonia 2 in DIRETTA: l’azzurro prima domina poi cala. Il tedesco rimonta e va in finale in patria (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 21.02 Alexander Zverev conquista la 21esima finale in carriera e domani proverà a effettuare il back-to-back a Colonia dopo la vittoria di domenica scorsa. Il tedesco vince 7-6(3) 6-3 contro Jannik Sinner e attende uno tra Diego Schwartzman e Felix Auger-Aliassime, già sfidato la settimana scorsa. L’azzurro fa e disfa nel primo set: prima scappa per 4-1, poi si fa rimontare ma il #7 al mondo non chiude per due volte e solo al tie-break vince il parziale. Nel secondo set però, il pesante passivo iniziale per 3-0 pesa e dà una grossa mano a Zverev che poi al primo tentativo nel nono gioco, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 21.02 Alexanderconquista la 21esimain carriera e domani proverà a effettuare il back-to-back adopo la vittoria di domenica scorsa. Ilvince 7-6(3) 6-3 contro Jannike attende uno tra Diego Schwartzman e Felix Auger-Aliassime, già sfidato la settimana scorsa. L’azzurro fa e disfa nel primo set:scappa per 4-1, poi si fare ma il #7 al mondo non chiude per due volte e solo al tie-break vince il parziale. Nel secondo set però, il pesante passivo iniziale per 3-0 pesa e dà una grossa mano ache poi al primo tentativo nel nono gioco, ...

