LIVE Moto2 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | FP3 e qualifiche in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione weekendBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e dellevalevoli per il Gran Premio di, dodicesimo round stagionale del Mondialee secondo appuntamento consecutivo in programma ad Aragon. Si tratta della quartultima tappa del Motomondiale, con un campionato che nella classe mediana è ancora molto incerto e quindi regalerà grandi emozioni in questo weekend. Al momento Enea Bastianini si trova al comando della generale con 2 punti di vantaggio su Lowes, 5 su Luca Marini e 25 su Marco Bezzecchi. Troppo distante ormai lo ...