"Il 96% asintomatico", "Falso": ora è scontro tra i virologi (Di sabato 24 ottobre 2020) Valentina Dardari L’intervista del professor Palù ha sollevato polemiche. Roberto Burioni, Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Ruffino hanno twittato le loro rimostranze L’intervista di Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova ed ex-presidente della Società italiana ed europea di virologia, rilasciata al Corriere, ha sollevato qualche polemica sul web, soprattutto per il dato relativo agli asintomatici. Durante il suo intervento, il virologo aveva parlato dei casi positivi, dichiarando che “fra questi, il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si può definire malato, punto primo. Punto secondo: è certo che queste persone sono state contagiate, cioè sono venute a contatto con il virus, ma non è detto che siano ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Valentina Dardari L’intervista del professor Palù ha sollevato polemiche. Roberto Burioni, Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Ruffino hanno twittato le loro rimostranze L’intervista di Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova ed ex-presidente della Società italiana ed europea dia, rilasciata al Corriere, ha sollevato qualche polemica sul web, soprattutto per il dato relativo agli asintomatici. Durante il suo intervento, il virologo aveva parlato dei casi positivi, dichiarando che “fra questi, il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si può definire malato, punto primo. Punto secondo:; certo che queste persone sono state contagiate, cio; sono venute a contatto con il virus, ma non; detto che siano ...

Apriti cielo. Palù: "Basta con l’isteria il 95% dei positivi è asintomatico" La polemica: " Il 56% è asintomatico, non il 96" Su Twitter non sono mancate le polemiche. Roberto Burioni, professore di ...

