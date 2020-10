Guerriglia a Napoli, troupe di giornalisti aggrediti in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) Guerriglia a Napoli, Paolo Fratter e la troupe di giornalisti di sky tg24 colpiti in diretta. “Mai vista una cosa del genere, lo schifo” Una rivolta forse senza precedenti, ieri sera a Napoli molti cittadini sono scesi in piazza a protestare contro le nuove misure di sicurezza decise dal governatore De luca. Una vera Guerriglia … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020), Paolo Fratter e ladidi sky tg24 colpiti in. “Mai vista una cosa del genere, lo schifo” Una rivolta forse senza precedenti, ieri sera amolti cittadini sono scesi in piazza a protestare contro le nuove misure di sicurezza decise dal governatore De luca. Una vera… L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli contro il #coprifuoco. In centinaia in strada, fumogeni contro la sede della Regione… - fanpage : #Campania Manifestante sale sul tetto della volante della Polizia. È caos a #Napoli, una manifestazione trasformata… - pinnivski : RT @SkyTG24: La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggredito anche… - clarence_von : RT @metropolis_web: ++ Guerriglia #Napoli, presidente commissione Antimafia: Regia della #camorra, presenti uomini dei clan ++ -