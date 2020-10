F1, Gp del Portogallo: Hamilton toglie la pole a Bottas, Leclerc in seconda fila (Di sabato 24 ottobre 2020) Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Portogallo. Il pilota britannico ha tolto la pole position al suo compagno Valtteri Bottas, sempre in testa per tutto il weekend, scavalcando proprio all’ultimo tentativo sul circuito di Portimao. Ottimo quarto tempo per Charles Leclerc con la Ferrari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Lewisha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di. Il pilota britannico ha tolto laposition al suo compagno Valtteri, sempre in testa per tutto il weekend, scavalcando proprio all’ultimo tentativo sul circuito di Portimao. Ottimo quarto tempo per Charlescon la Ferrari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

vaticannews_it : #24ottobre Il Parlamento del #Portogallo ha respinto l’iniziativa popolare di promuovere un referendum per la depen… - HuffPostItalia : Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund - Marcozanni86 : Quindi i cattivi ora sarebbero i premier socialisti di Portogallo e Spagna, alleati del #PD e parte della maggioran… - thelastcornerit : Gp del Portogallo, Qualifiche: pole mostruosa di Hamilton, battuto Bottas! Leclerc 4° dietro a Max -… - fattoquotidiano : F1, Gp del Portogallo: Hamilton toglie la pole a Bottas, Leclerc in seconda fila -