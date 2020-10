DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Geoghegan Hart e Hindley staccano Kelderman, Nibali resiste (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 15.24 Il gruppo maglia rosa, oltre che da Kelderman, è formato da Bilbao, Valter, Almeida, Knox, Guglielmi, O’Connor, Pozzovivo, Nibali, Bernard e Conci. Nibali sta facendo lavorare i gregari Conci e Bernard perché potrebbe guadagnare due posizioni in classifica generale a scapito di Konrad e Fuglsang. 15.22 22 km all’arrivo. 46″ il ritardo di Kelderman da Dennis, Geoghegan Hart e Hindley. Con loro c’è anche Holmes, uno dei fuggitivi iniziali. 15.20 Nibali ha trovato sulla sua strada i gregari Bernard e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA 15.24 Il gruppo maglia rosa, oltre che da, è formato da Bilbao, Valter, Almeida, Knox, Guglielmi, O’Connor, Pozzovivo,, Bernard e Conci.sta facendo lavorare i gregari Conci e Bernard perché potrebbe guadagnare due posizioni in classifica generale a scapito di Konrad e Fuglsang. 15.22 22 km all’arrivo. 46″ il ritardo dida Dennis,. Con loro c’è anche Holmes, uno dei fuggitivi iniziali. 15.20ha trovato sulla sua strada i gregari Bernard e ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Alba-Sestriere in DIRETTA: Geoghegan Hart e Hindley staccano Kelderman! - #d’Italia #Alba-… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Alba-Sestriere in DIRETTA: forcing della Ineos Kelderman in difesa - #d’Italia #Alba-Sestr… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Alba-Sestriere in DIRETTA: 60 chilometri al traguardo ancora cinque minuti per i battistrad… -