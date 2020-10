De Magistris in tv mentre Napoli andava a ferro e fuoco (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sì, posso pure andare, ma non è che posso andare dentro a uno scontro in questo momento, io starei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma ora cosa devo fare?”: così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ieri sera era tra gli ospiti della trasmissione ‘Titolo V’ su Raitre ha risposto a Lucia Annunziata che gli chiedeva se non sarebbe stato meglio che abbandonasse lo studio per seguire la situazione nella sua città: ieri sera Napoli è stata il palcoscenico di una guerriglia urbana che non ha risparmiato neanche la polizia, con le auto aggredite dai manifestanti. #deMagistris sa gestire bene i tafferugli di #Napoli #TitoloQuinto #Campania pic.twitter.com/y8J6Dl1QSA — Ste (@unpolunatico) October 23, 2020 La ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sì, posso pure andare, ma non è che posso andare dentro a uno scontro in questo momento, io starei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma ora cosa devo fare?”: così il sindaco diLuigi Deche ieri sera era tra gli ospiti della trasmissione ‘Titolo V’ su Raitre ha risposto a Lucia Annunziata che gli chiedeva se non sarebbe stato meglio che abbandonasse lo studio per seguire la situazione nella sua città: ieri seraè stata il palcoscenico di una guerriglia urbana che non ha risparmiato neanche la polizia, con le auto aggredite dai manifestanti. #desa gestire bene i tafferugli di ##TitoloQuinto #Campania pic.twitter.com/y8J6Dl1QSA — Ste (@unpolunatico) October 23, 2020 La ...

stanzaselvaggia : Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i polizio… - clikservernet : De Magistris in tv mentre Napoli andava a ferro e fuoco - robertaafilosa : RT @stanzaselvaggia: Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti… - Laleggerezza : RT @stanzaselvaggia: Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti… - Noovyis : (De Magistris in tv mentre Napoli andava a ferro e fuoco) Playhitmusic - -