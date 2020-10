Covid, Gallera a Tgcom24: 'In Lombardia altri 4.959 casi' (Di sabato 24 ottobre 2020) In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono stati '4.959 nuovi casi, tra i quali 2.306 a Milano e provincia'. Lo ha detto a Tgcom24 l'assessore alla Salute della Regione Giulio Gallera. In terapia intensiva sono state ricoverate 19 persone in più, in tutto 213,, mentre negli altri reparti Covid se ne contano altre 197, per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) Innelle ultime 24 ore ci sono stati '4.959 nuovi, tra i quali 2.306 a Milano e provincia'. Lo ha detto al'assessore alla Salute della Regione Giulio. In terapia intensiva sono state ricoverate 19 persone in più, in tutto 213,, mentre neglirepartise ne contano altre 197, per ...

