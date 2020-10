Coronavirus ultime notizie: contagi in crescita, asintomatici in maggioranza (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie: in pochi giorni la situazione epidemiologica sembra essersi aggravata Nell’ultimo bollettino dell’Iss, quello di venerdì 23 ottobre, si parla di situazione in “rapido peggioramento”, qualche giorno fa, sempre l’Iss affermava che più del 70% dei contagiati presentava pochi o nessun sintomo.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: “ridurre le interazioni tra le persone” Coronavirus ultime notizie – Nell’ultimo monitoraggio dell’epidemia effettuato dal Ministero della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità si definisce la situazione come ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 ottobre 2020): in pochi giorni la situazione epidemiologica sembra essersi aggravata Nell’ultimo bollettino dell’Iss, quello di venerdì 23 ottobre, si parla di situazione in “rapido peggioramento”, qualche giorno fa, sempre l’Iss affermava che più del 70% deiati presentava pochi o nessun sintomo.Segui Termometro Politico su Google News: “ridurre le interazioni tra le persone”– Nell’ultimo monitoraggio dell’epidemia effettuato dal Ministero della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità si definisce la situazione come ...

