Coronavirus | Merkel | “I mesi più difficili devono ancora arrivare | restate a casa | non viaggiate e non festeggiate se non è essenziale”

(Di sabato 24 ottobre 2020) La Germania ha registrato 14.714 nuovi casi dinelle ultime 24 ore. In base agli ultimi dati resi noti dal Robert Koch Institute, sono 3.400 in piu’ i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri quando in totale sono stati rilevati 11.242 casi. Nelle ultime settimane, il tasso di nuovi positivi e’ aumentato in Germania in modo significativo. Secondo l’istituto, le nuove infezioni segnalate sono un’indicazione di quanto sia forte il virus nella societa’ da circa una settimana a causa del tempo intercorso tra infezione, test, risultato e segnalazione. “Ecco perche’ ci vorra’ del tempo prima che le misure politiche possano avere un effetto nelle cifre registrate“, riferiscono gli esperti tedeschi. In Germania sale cosi’ a 418.005 il numero di persone contagiate dal...