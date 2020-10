Coronavirus, 14 nuovi casi a Torre del Greco: deceduto un uomo (Di sabato 24 ottobre 2020) I contagi da Coronavirus continuano la salita in Campania, dove nella giornata di ieri si sono registrati forti manifestazioni e scontri con la polizia a causa delle ulteriori restrizioni del governatore, Vincenzo De Luca. Rieletto con una percentuale altissima, gli stessi che l’hanno votato ora chiedono le dimissioni. Nel frattempo, a Torre del Greco continuano … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) I contagi dacontinuano la salita in Campania, dove nella giornata di ieri si sono registrati forti manifestazioni e scontri con la polizia a causa delle ulteriori restrizioni del governatore, Vincenzo De Luca. Rieletto con una percentuale altissima, gli stessi che l’hanno votato ora chiedono le dimissioni. Nel frattempo, adelcontinuano … L'articolo

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 19.143 nuovi contagi (con oltre 182mila tamponi) e altri 91 morti - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 16.079 nuovi contagi (170.392 tamponi) e 136 morti - SIENANEWS : n Toscana sono 29.427 i casi di positività al Coronavirus, 1.526 in più rispetto a ieri - iltirreno : Coronavirus, il bollettino della Regione Toscana (sabato 24). Salgono i ricoverati, Giani: 'Al momento situazione s… -