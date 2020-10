Coprifuoco a Roma. Raggi batti un colpo (Di sabato 24 ottobre 2020) Immagini devastanti quelle della prima notte di Coprifuoco nella Capitale. Una città deserta, arrabbiata e impaurita. E lo sarà di più al risveglio, quando le ulteriori misure restrittive che il governo si appresta a varare non faranno altro che rendere spettrale quel buio che avvolge strade e vetrine. Un momento drammatico in cui chi è chiamato alla responsabilità politica e amministrativa ha il dovere di fare di più. Di farsi guida di una comunità altrimenti abbandonata a se stessa. Faccia la sua parte, sindaco Raggi. Riapra la Ztl per evitare quello spettacolo indecoroso dei mezzi di trasporto stracolmi di gente che non ha alternative per andare al lavoro. Oramai, tanto, saremo costretti a muoverci solo per quello. Approfitti di questo periodo di «parziale» blocco - che poi così ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Immagini devastanti quelle della prima notte dinella Capitale. Una città deserta, arrabbiata e impaurita. E lo sarà di più al risveglio, quando le ulteriori misure restrittive che il governo si appresta a varare non faranno altro che rendere spettrale quel buio che avvolge strade e vetrine. Un momento drammatico in cui chi è chiamato alla responsabilità politica e amministrativa ha il dovere di fare di più. Di farsi guida di una comunità altrimenti abbandonata a se stessa. Faccia la sua parte, sindaco. Riapra la Ztl per evitare quello spettacolo indecoroso dei mezzi di trasporto stracolmi di gente che non ha alternative per andare al lavoro. Oramai, tanto, saremo costretti a muoverci solo per quello. Approfitti di questo periodo di «parziale» blocco - che poi così ...

