Campania: è scontro De Magistris-De Luca sul lockdown (Di sabato 24 ottobre 2020) La richiesta del governatore De Luca ha scatenato l'ira del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E la protesta potrebbe infuriare Sono ore di tensione davvero fitta, in Campania. Lo scontro tra il governatore De Luca e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha già fatto scintille. Tema della "guerra" tutta interna alla Regione è, naturalmente, il famigerato lockdown. Dopo l'annuncio della chiusura, infatti, tantissimi abitanti del capoluogo campano sono scesi in piazza per protestare, lanciando pietre contro la Polizia, che ha risposto con cariche di alleggerimento. Uno scenario alquanto desolante, che pone una questione seria a tutta l'Italia: è necessario un altro lockdown? Qui risiede il ...

