Barbara D'Urso, il gesto choc dell'ospite a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé: 'C'è poco da ridere'. Gelo in studio (Di sabato 24 ottobre 2020) Al rientro dalla pubblicità, Barbara D'Urso ha gelato l'ospite: ' C'è poco da ridere qui, qui leggo anche di minacce di morte per cui il signor Giovanni è stato condannato a un anno per stalking e ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Al rientro dalla pubblicità,D'ha gelato l': ' C'daqui, qui leggo anche di minacce di morte per cui il signor Giovanni; stato condannato a un anno per stalking e ...

