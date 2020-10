Andrea Zelletta pronto a querelare Alice Fabbrica chiede di parlare con il suo avvocato (Di sabato 24 ottobre 2020) A quanto pare Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è diventato anche il consigliere dal punto di vista legale di tutti i concorrenti. Ha chiesto consiglio proprio a lui Andrea Zelletta che, dopo il confronto con Alice Fabbrica, ha ripensato per tutta la serata a quello che è accaduto. Non ha problemi, lo ribadisce, perchè sa di aver detto la verità ma non vuole in nessun modo che questa persona abbia visibilità per questa storia e continui a parlarne, ferendo chi resta fuori, la sua famiglia e Natalia Paragoni, la sua fidanzata. E così dopo la diretta, Andrea ha spiegato a Tommaso quelle che sono le sue paure e quello che vorrebbe fare. Andrea Zelletta VS Alice Fabbrica: LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 ottobre 2020) A quanto pare Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è diventato anche il consigliere dal punto di vista legale di tutti i concorrenti. Ha chiesto consiglio proprio a luiche, dopo il confronto con, ha ripensato per tutta la serata a quello che è accaduto. Non ha problemi, lo ribadisce, perchè sa di aver detto la verità ma non vuole in nessun modo che questa persona abbia visibilità per questa storia e continui a parlarne, ferendo chi resta fuori, la sua famiglia e Natalia Paragoni, la sua fidanzata. E così dopo la diretta,ha spiegato a Tommaso quelle che sono le sue paure e quello che vorrebbe fare.VS: LA ...

Al “Grande Fratello Vip” è arrivato il momento per Andrea Zelletta di affrontare una situazione davvero delicata. L’ex tronista di “Uomini e Donne“, infatti, in questi giorni è stato ...

Alice ha fatto sapere che il gieffino le chiedeva di incontrarsi, lei non accettava perché sapeva che era fidanzato. Ieri nella casa più spiata d'Italia Andrea Zelletta è apparso molto infastidito. Al ...

