X Factor 2020, le Squadre al completo: la scelta di Hell Raton, Emma, Mika e Manuel Agnelli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si sono conclusi i Bootcamp di X Factor 2020 con le Last Call, che hanno formato le Squadre di Mika, Hell Raton, Emma e Manuel Agnelli.

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 «X Factor 2020»: ecco le squadre che vedremo ai Live Vanity Fair Italia Chi è Blind il rapper dal “Cuore Nero” di X Factor

Classico look da rapper e una buona dose di arroganza sono le prime impressioni di quello che sarà invece il concorrente più emotivo dell’ultima puntata delle Auditions di X Factor 2020. Blind, corpo ...

Diablo Baby, lo sfogo al vetriolo su Morgan: "Invia richieste inappropriate alla mia donna"

Il rapper Diablo Baby, attuale fidanzato di Jessica Mazzoli, ha pubblicato una serie di stories via social contro Morgan affermando che il cantante manderebbe alla madre di sua figlia Lara messaggi sc ...

