X Factor 2020, ecco i dodici concorrenti: il nostro possibile podio

I quattro giudici di "X Factor" hanno scelto i concorrenti delle proprie squadre. Sono in dodici a puntare alla vittoria finale della fase Live, al via dal 29 ottobre in prima serata su Sky. I giochi sembrano già fatti. Forse è la prima volta nella storia di "X Factor" targato Sky che spiccano diverse personalità musicali, dando così l'idea chiara di un podio a tre che sembra già scritto. Tutto ruota attorno al rapper Blind (Under Uomini) e a MyDrama (Under Donne) ma occhi puntati sul possibile outsider Santi (Under Uomini). Insomma sulla carta la gara sarà testa a testa tra la squadra di Hell Raton ed Emma che hanno senza dubbio gli elementi più forti.

Classico look da rapper e una buona dose di arroganza sono le prime impressioni di quello che sarà invece il concorrente più emotivo dell’ultima puntata delle Auditions di X Factor 2020. Blind, corpo ...

