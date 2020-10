We Are Who We Are entra nella seconda metà di stagione calcando la mano su simboli e percezioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) We Are Who We Are segna un ideale passaggio dalla prima alla seconda metà di stagione con gli episodi Here and Now V e Here and Now VI, in onda su Sky Atlantic il 23 ottobre. Attenzione, spoiler! La ricerca dell’identità, tema cruciale della serie, assume una consistenza nuova con il desiderio di Caitlin di scostarsi dalla percezione che gli altri hanno di lei per iniziare invece a dar spazio – non più solo mentale – a un’esplorazione che passi anzitutto dall’aspetto fisico. Metabolizzato l’invito di Fraser a superare una concezione binaria del genere, Caitin si sbarazza di ciò che secondo l’amico la rende ciò che è, quel che tutti gli amano di lei: i capelli. Radersi, applicarsi dei baffi finti, indossare abiti maschili e uscire con l’italiana ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) We Are Who We Are segna un ideale passaggio dalla prima allametà dicon gli episodi Here and Now V e Here and Now VI, in onda su Sky Atlantic il 23 ottobre. Attenzione, spoiler! La ricerca dell’identità, tema cruciale della serie, assume una consistenza nuova con il desiderio di Caitlin di scostarsi dalla percezione che gli altri hanno di lei per iniziare invece a dar spazio – non più solo mentale – a un’esplorazione che passi anzitutto dall’aspetto fisico. Metabolizzato l’invito di Fraser a superare una concezione binaria del genere, Caitin si sbarazza di ciò che secondo l’amico la rende ciò che è, quel che tutti gli adi lei: i capelli. Radersi, applicarsi dei baffi finti, indossare abiti maschili e uscire con l’italiana ...

