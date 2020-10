Vigorito: “Il gemellaggio tra Napoli e Benevento mi rende felice, il calcio è più bello quando non divide” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista del derby campano contro il Napoli.LE PAROLE DI Vigoritocaption id="attachment 936315" align="alignnone" width="1024" Vigorito (getty images)/caption"Le tifoserie hanno sempre avuto simpatie l’una dell’altra e dirò anche che da quando il Benevento è apparso sui palcoscenici più importanti, molti napoletani si sono dichiarati simpatizzanti dei colori giallorossi - ha spiegato il presidente Vigorito. Questo è il bello del calcio. Io amo questo sport solo quando è di tutti, oltre a essere portatore di amicizia e stima. Si respira una bella atmosfera per un ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oreste, presidente del, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista del derby campano contro il.LE PAROLE DIcaption id="attachment 936315" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Le tifoserie hanno sempre avuto simpatie l’una dell’altra e dirò anche che dailè apparso sui palcoscenici più importanti, molti napoletani si sono dichiarati simpatizzanti dei colori giallorossi - ha spiegato il presidente. Questo è ildel. Io amo questo sport soloè di tutti, oltre a essere portatore di amicizia e stima. Si respira una bella atmosfera per un ...

