Venerdì nero in Lombardia, tra Covid e sciopero mezzi: "Bruciati 24 milioni in un giorno"

Venerdì 23 ottobre, una giornata decisamente difficile nella Lombardia alle prese con la seconda ondata di Covid-19 e, per 24 ore, anche con lo sciopero generale dei mezzi indetto dal sindacato di base CUB. L'agitazione comporterà lo stop dei mezzi pubblici locali, da quelli di Atm nella città di Milano ai treni di Trenord e Trenitalia, passando per il trasporto aereo e marittimo. In un momento nel quale la rete dei trasporti pubblici è sotto una forte pressione determinata dalla crisi sanitaria, i sindacati avanzano rivendicazioni che comprendono maggiori ammortizzatori sociali, più investimenti su sanità ...

