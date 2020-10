Uomo paralizzato torna a muoversi grazie a una colonna vertebrale in 3D

Leggi su dire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Con gambe e braccia paralizzate e a rischio di un blocco completo di tutto il corpo, un uomo di 44 anni è tornato a muovere gli arti grazie alla ricostruzione vertebrale ottenuta con una protesi in titanio stampata in 3D. L’operazione è stata realizzata dal direttore della Clinica Ortopedica 1 dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, Cesare Faldini, nella sede distaccata dello Ior in Sicilia, insieme all’equipe del dipartimento di Bagheria, diretto da Giovanni Pignatti. L’uomo è già stato dimesso.