Serie C, Bari-Catania aperta ai tifosi: già venduta una parte dei biglietti disponibili. I prezzi per gli ex abbonati (Di venerdì 23 ottobre 2020) I tifosi del club pugliese tornano allo stadio.Bari-Catania, match valido per la settima giornata del girone C di Serie C, andrà in scena il 26 ottobre alle ore 21.00. Nonostante il caos che il Coronavirus sta portando in tutto il calcio italiano e non solo, si va verso una lenta riapertura degli stadi. Così come nel campionato di massima Serie, anche in Lega Pro si cerca di tornare alla normalità per ciò che riguarda la presenza dei tifosi sugli spalti. Anche il Bari, dunque, in occasione del match contro il club etneo, permetterà l'ingresso a 500 tifosi all'interno dello stadio San Nicola. Eleven Sports, Ghirelli risponde a De Laurentiis: “Da mesi parla di un presunto accordo con ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Idel club pugliese tornano allo stadio., match valido per la settima giornata del girone C diC, andrà in scena il 26 ottobre alle ore 21.00. Nonostante il caos che il Coronavirus sta portando in tutto il calcio italiano e non solo, si va verso una lenta riapertura degli stadi. Così come nel campionato di massima, anche in Lega Pro si cerca di tornare alla normalità per ciò che riguarda la presenza deisugli spalti. Anche il, dunque, in occasione del match contro il club etneo, permetterà l'ingresso a 500all'interno dello stadio San Nicola. Eleven Sports, Ghirelli risponde a De Laurentiis: “Da mesi parla di un presunto accordo con ...

JuventusTV : Alle 14:30 le #JuventusWomen affrontano la Pink Bari ? La gara delle bianconere è LIVE qui ??… - JuventusTV : #JuventusWomen, 0?-4? in casa della Pink Bari ?? La gara integrale qui ?? - juventusfc : FORZA RAGAZZE! ?? LIVE su @JuventusTV : - WiAnselmo : #SerieC, #Bari-#Catania aperta ai tifosi: già venduta una parte dei biglietti disponibili. I prezzi per gli ex abbo… - Mediagol : #SerieC, #Bari-#Catania aperta ai tifosi: già venduta una parte dei biglietti disponibili. I prezzi per gli ex abbo… -