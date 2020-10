Semifinali Atp Anversa 2020: il programma e gli orari di sabato 24 ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il programma e gli orari delle Semifinali dell’Atp di Anversa (Belgio, cemento indoor), che si disputeranno sabato 24 ottobre. In Belgio è il momento di scegliere i due finalisti del torneo Atp 250: alle 15.30 in campo il britannico Daniel Evans e Ugo Humbert mentre, a seguire, si disputerà la semifinale più nobile, quella tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex De Minaur. sabato 24 ottobre Ore 15:30 Evans-Humbert Ore 17:30 De Minaur-Dimitrov Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ile glidelledell’Atp di(Belgio, cemento indoor), che si disputeranno24. In Belgio è il momento di scegliere i due finalisti del torneo Atp 250: alle 15.30 in campo il britannico Daniel Evans e Ugo Humbert mentre, a seguire, si disputerà la semifinale più nobile, quella tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex De Minaur.24Ore 15:30 Evans-Humbert Ore 17:30 De Minaur-Dimitrov

