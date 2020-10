Regno Unito, impennata commercio al dettaglio a settembre oltre attese (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora le vendite in Regno Unito, che continuano a offrire segnali di forza, a dispetto della pandemia. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio settembre segnano un incremento dell’1,5% su base mensile, rispetto al +0,9% del mese precedente, ben al di sopra del +0,4% atteso. Su base annua si registra un aumento del 4,7% dal +2,7% di agosto, superiore alle stime di consensus che erano per un +3,7%. Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dell’1,6% su mese dopo il +0,6% del mese precedente ed a fronte di un +0,5% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +6,4% rispetto al +4,3% rivisto precedente e al +5% atteso. (Foto: © Eros Erika / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora le vendite in, che continuano a offrire segnali di forza, a dispetto della pandemia. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite alsegnano un incremento dell’1,5% su base mensile, rispetto al +0,9% del mese precedente, ben al di sopra del +0,4% atteso. Su base annua si registra un aumento del 4,7% dal +2,7% di agosto, superiore alle stime di consensus che erano per un +3,7%. Le vendite alcore, che escludono i carburanti, sono salite dell’1,6% su mese dopo il +0,6% del mese precedente ed a fronte di un +0,5% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +6,4% rispetto al +4,3% rivisto precedente e al +5% atteso. (Foto: © Eros Erika / 123RF)

