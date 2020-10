Recensione Pumpkin Jack | fuori di zucca!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ci ha offerto il proverbiale dolcetto, ogni tanto però il nuovo platformer a tema Halloween ci ha fatto anche qualche scherzetto, ecco la! Ormai anche per quest’anno ci siamo. Siamo arrivati a ridosso di quei giorni in cui i bambini indossano i dentoni da Dracula e sparano uova a mo’ di cecchini. Certo, quest’anno è diverso dagli altri per i motivi che sappiamo e le uova stavolta ce le siamo scampati (forse). In molti dovranno obbligatoriamente passare Halloween in casa con il solito film visto e rivisto o magari giocando un videogioco. Ecco quindi, guarda caso, che proprio oggi arriva negli stores videoludici virtuali, un platformer che di Halloween ha fatto il proprio vessillo. Il buffo titolo di Headup Games sembra sbucato ...