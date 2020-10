Questi segni zodiacali NON sanno controllare il loro cattivo umore. Sei tra loro? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo zodiaco ci dice che, alcuni segni, non sanno per niente controllare il proprio cattivo umore. Hanno un carattere forte, che però li porta ad alzare spesso la voce, a cambiare atteggiamento da un momento all’altro. Vanno dunque trattati con i guanti, poiché ogni problema con loro può divenire un disastro totale. Infatti, quando si arrabbiano, non tengono conto delle parole che dicono, rischiando anche di ferire le persone a cui tengono di più. La loro adrenalina è troppo potente evidentemente, e si nota soprattutto quando ricoprono ruoli da leader, dove non devono trascurare nulla e devono portare a casa dei risultati. Ecco cosa sa dirci dunque, al riguardo di Questi ... Leggi su virali.video (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo zodiaco ci dice che, alcuni, nonper nienteil proprio. Hanno un carattere forte, che però li porta ad alzare spesso la voce, a cambiare atteggiamento da un momento all’altro. Vanno dunque trattati con i guanti, poiché ogni problema conpuò divenire un disastro totale. Infatti, quando si arrabbiano, non tengono conto delle parole che dicono, rischiando anche di ferire le persone a cui tengono di più. Laadrenalina è troppo potente evidentemente, e si nota soprattutto quando ricoprono ruoli da leader, dove non devono trascurare nulla e devono portare a casa dei risultati. Ecco cosa sa dirci dunque, al riguardo di...

