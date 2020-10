Quanto è costata la bufala Open? Davide Faraone va all'attacco (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Appena il simbolo di Italia Viva è calato dal tetto della Stazione Leopolda, tra l'emozione e gli applausi di tutti noi, un minuto dopo si sono alzati in volo gli elicotteri. lo lo ricordo bene. Centinaia di militari della Guardia di Finanza hanno fatto scattare uno di quei blitz all'alba che vedi in tv o nelle retate antimafia». Lo scrive su Facebook il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone. «Donne e uomini perbene si sono visti sequestrare documenti, telefonini, computer solo per aver finanziato la Fondazione Open, in modo trasparente, con bonifici e ricevute. Accusati di finanziamento illecito, infangati. Messi alla gogna da un circuito mediato che consapevolmente o inconsapevolmente ha tentato di far morire in culla la nostra nuova creatura, Italia Viva. Ricorderete ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Appena il simbolo di Italia Viva; calato dal tetto della Stazione Leopolda, tra l'emozione e gli applausi di tutti noi, un minuto dopo si sono alzati in volo gli elicotteri. lo lo ricordo bene. Centinaia di militari della Guardia di Finanza hanno fatto scattare uno di quei blitz all'alba che vedi in tv o nelle retate antimafia». Lo scrive su Facebook il capogruppo di Iv al Senato,. «Donne e uomini perbene si sono visti sequestrare documenti, telefonini, computer solo per aver finanziato la Fondazione, in modo trasparente, con bonifici e ricevute. Accusati di finanziamento illecito, infangati. Messi alla gogna da un circuito mediato che consapevolmente o inconsapevolmente ha tentato di far morire in culla la nostra nuova creatura, Italia Viva. Ricorderete ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - luigidimaio : Vi ricordate il taglio delle pensioni d’oro? Una delle tante battaglie M5S portate a termine. Ci avevano attaccato,… - albertoangela : La riflessione di Bob Kennedy sulla valutazione del benessere di una società in base solo a fattori economici è qua… - LaVale8 : RT @valevolmente: @LaVale8 No no guarda...abbiamo BEN PRESENTE quanto TU la odiiii! ?????????? (te lo dico stando sul terrazzo a maniche corteee… - OBauscia : @Vatenerazzurro1 Lo stipendio dipende da quanto sei bravo e cosa hai fatto in carriera. A parte Ranieri nessuno deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto è Carica virale Covid: un numero rivela quanto si è contagiosi Corriere della Sera Covid, le palestre del Piceno in attesa del responso del Governo. 'Qui le regole le rispettiamo tutti'

Questo in base a quanto disposto dall'ultimo Dpcm. Rimango basito dalle ultime disposizioni del governo. Già dalla riapertura abbiamo messo in atto tutte le misure previste dal protocollo». E' quanto ...

Valganna, cervo contro autobus: ferito il conducente

Varese, 23 ottobre 2020 - Grave incidente, questa mattina poco prima delle 8, lungo la strada statale 233 in Valganna, nel Varesotto. Un cervo è finito contro un autobus, sfondan ...

Questo in base a quanto disposto dall'ultimo Dpcm. Rimango basito dalle ultime disposizioni del governo. Già dalla riapertura abbiamo messo in atto tutte le misure previste dal protocollo». E' quanto ...Varese, 23 ottobre 2020 - Grave incidente, questa mattina poco prima delle 8, lungo la strada statale 233 in Valganna, nel Varesotto. Un cervo è finito contro un autobus, sfondan ...