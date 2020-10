Prendono il reddito di cittadinanza e giocano d'azzardo. Scoperti i furbetti di Imperia (Di venerdì 23 ottobre 2020) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno scoperto 20 persone, tutte residenti in provincia, che tra il 2019 e il 2020, simulando uno stato di indigenza economica, hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per un importo totale di oltre 160mila euro. Nelle autodichiarazioni necessarie a richiedere il beneficio patrimoniale all'Inps gli indagati avevano indicato di non avere disponibilità economiche sui propri conti correnti, risultando però tutti accaniti giocatori sulle varie piattaforme di gioco online, arrivando a giocare addirittura diverse centinaia di migliaia di euro, utilizzando fonti di reddito evidentemente nascoste al Fisco. Le Fiamme Gialle di Imperia hanno analizzato la posizione di migliaia di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno scoperto 20 persone, tutte residenti in provincia, che tra il 2019 e il 2020, simulando uno stato di indigenza economica, hanno indebitamente percepito ildiper un importo totale di oltre 160mila euro. Nelle autodichiarazioni necessarie a richiedere il beneficio patrimoniale all'Inps gli indagati avevano indicato di non avere disponibilità economiche sui propri conti correnti, risultando però tutti accaniti giocatori sulle varie piattaforme di gioco online, arrivando a giocare addirittura diverse centinaia di migliaia di euro, utilizzando fonti dievidentemente nascoste al Fisco. Le Fiamme Gialle dihanno analizzato la posizione di migliaia di ...

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno scoperto 20 persone, tutte residenti in provincia, che tra il 2019 e il 2020, simulando uno stato di indigenza economica, ...

Mafiosi e giocatori d’azzardo, a Catania in 18 prendevano il reddito di Cittadinanza

Sono state denunciati dalla Guardia di Finanza e adesso dovranno restituire quanto indebitamente percepito L'articolo Mafiosi e giocatori d’azzardo, a Catania in 18 prendevano il reddito di Cittadinan ...

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno scoperto 20 persone, tutte residenti in provincia, che tra il 2019 e il 2020, simulando uno stato di indigenza economica, ...

Mafiosi e giocatori d'azzardo, a Catania in 18 prendevano il reddito di Cittadinanza

Sono state denunciati dalla Guardia di Finanza e adesso dovranno restituire quanto indebitamente percepito