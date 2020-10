Ponte di Bereguardo | il comitato | Rimuovere subito i tronchi

(Di venerdì 23 ottobre 2020), Pavia,, 23 ottobre 2020 - Grossiche si sono incastrati sotto le chiatte in secca. "Intervenite al più presto" ha chiesto Carlo Maiocchi delTicino 2000 in una mail ...

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Bereguardo

IL GIORNO

Bereguardo (Pavia), 23 ottobre 2020 - Grossi tronchi che si sono incastrati sotto le chiatte in secca. "Intervenite al più presto" ha chiesto Carlo Maiocchi del Comitato Ticino 2000 in una mail inviat ...Oggi è la Giornata Nazionale del Camminare, un modo ecologico e salutare per scoprire scorci unici da imprimere negli occhi e nel cuore ...